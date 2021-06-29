Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler

Bakan Çavuşoğlu, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın tarihi Matera kentinde ev sahipliği yaptığı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.
#BirleşikKrallık DB Dominic Raab'la ikili ilişkilerimiz ile Suriye ve Libya dahil bölgesel konuları ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 29, 2021
W/my British counterpart @DominicRaab, discussed bilateral relations and regional issues including Syria and Libya.🇹🇷🇬🇧 pic.twitter.com/WWV91k4aEF
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile bir araya geldiğini ve Türkiye-İngiltere ilişkileri, Suriye ve Libya dahil olmak üzere bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti.
#Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola ile siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 29, 2021
Tratamos sobre nuestras relaciones políticas y económicas con @felipe_sola Ministro de Relaciones Exteriores de #Argentina.🇹🇷🇦🇷 pic.twitter.com/KxOR9IjDVY
ARJANTİN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞME
Bakan Çavuşoğlu, başka bir paylaşımında da Arjantin Dışişleri Bakanı Sola ile görüştüğünü, mevkidaşıyla siyasi ve ekonomik ilişkileri ele aldıklarını bildirdi.
Bu arada, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudo, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile de ayaküstü ikili görüşmeler yaptı.