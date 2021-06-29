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Giriş Tarihi: 29.6.2021 12:52 Son Güncelleme: 29.6.2021 13:04

BioNTech ve Moderna aşılarında dikkat çeken araştırma: Yıllarca koruma sağlayabilir

AA
BioNTech ve Moderna aşılarında dikkat çeken araştırma: Yıllarca koruma sağlayabilir

New York Times'ta yer alan habere göre, bilim insanları Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının koronavirüse karşı yıllarca koruma sağlayabileceğini ifade etti. Yeni çalışma ayrıca mRNA aşılarının, aşı etkinliğini azalttığı söylenen "beta varyantı" da dahil olmak üzere, Covid-19'un üç varyantına karşı etkili olan yüksek düzeyde nötralize edici antikorlar ürettiğini gösterdi.

New York Times'ın (NYT) ulaştığı bilgilere göre, bir grup bilim insanı, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının insan vücudunda Kovid-19'a karşı yıllarca koruma sağlayabilecek güçlü bir bağışıklık reaksiyonu oluşturduğu yönünde deliller elde etti.

VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ

Yeni çalışma ayrıca bu iki mRNA aşısının, aşı etkinliğini azalttığı söylenen "beta varyantı" da dahil olmak üzere, Kovid-19'un üç varyantına karşı etkili olan yüksek düzeyde nötralize edici antikorlar ürettiğini gösterdi.

Araştırmaya öncülük eden St. Louis'deki Washington Üniversitesi profesörü Ali Ellebedy, "Bu, bağışıklığımızın aşıdan daha dayanıklı olduğuna gösteren iyi bir işaret" ifadesini kullandı.

Nature dergisinde de yayımlanan çalışmada, her iki aşının da ilk dozundan yaklaşık dört ay sonra vücudun lenf düğümlerinde, bağışıklık hücrelerini gelecekteki enfeksiyonlara karşı koruma sağlamak için etkili bir şekilde eğiten germinal merkezlerin hala bulunduğu tespit edildi.

Bilim insanlarının araştırması, aşıların koronavirüsün diğer varyantlardan daha bulaşıcı olan "delta varyantı"na karşı etkinliği konusunda ise bir tespitte bulunmuyor.

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BioNTech ve Moderna aşılarında dikkat çeken araştırma: Yıllarca koruma sağlayabilir
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