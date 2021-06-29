Çin'den ABD'ye şok suçlama: Dünya düzeninin "en büyük yıkıcısı"

RUSYA AÇIKLAMASI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki son etkileşime de değinen Wenbin, "Başkan Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejik rehberliği altında, Çin-Rusya ilişkileri, güçlü siyasi güven ve karşılıklı çıkarlarla tarihinin en iyi dönemine girdi." şeklinde konuştu.

Wenbin ayrıca, Tayvan'ı demokratik bir ülke olarak koruma çağrısı yaptığı için Japonya'yı eleştirdi.

Wenbin, "Çin, Japonya'yı böyle bir hatanın tekrarlanmamasını sağlamak için net bir açıklama yapmaya çağırdı." ifadesini kullandı.