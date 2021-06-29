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Giriş Tarihi: 29.6.2021 13:18

Delta Varyantı dünyaya yayılıyor! Komşu'da ilk kez görüldü...

AA
Delta Varyantı dünyaya yayılıyor! Komşu'da ilk kez görüldü...

Son dakika haberine göre; İran'da koronavirüsün en tehlikeli varyantı olarak bildirilen delta mutasyonu ilk kez görüldü. İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehdi Kelyan, "Maalesef dün akşam Meşhed'de 10'dan fazla Delta varyantı vakası tespit edildi." dedi.

İran'da 10'dan fazla kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehdi Kelyan, "Maalesef dün akşam Meşhed'de 10'dan fazla Delta varyantı vakası tespit edildi." dedi.

Testlerin incelenmek üzere başkent Tahran'a gönderildiğini aktaran Kelyan, "Söz konusu vakaların Delta varyantı olduğuna eminiz ancak nihai teyit Tahran tarafından yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "endişe verici" olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden endişe ediliyor.

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Delta Varyantı dünyaya yayılıyor! Komşu'da ilk kez görüldü...
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