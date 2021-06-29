Fakir babadan 12 milyon lira miras

MISIR'DA hayatı boyunca maddi durumu iyi değilmiş gibi davranan adamın mirası yakınlarını şoke etti. 25 yıl bir Körfez ülkesinde çalışan baba, ailesine çok az para verip imkânı yokmuş gibi davrandı. Adamın eşi, oğlu ve kızı yıllarca kıt kanaat geçindi. Adamın ölümünden bir ay sonra aileye, bankadan mektup geldi. Ancak hane halkı bankaya borçlu olduklarını düşündü. Ailenin oğlu meseleyi görüşmek için bankaya gidince miras sürpriziyle karşılaştı. Genç adam, babasının bankada 22 milyon Mısır Lirası (yaklaşık 12 milyon TL) olduğunu öğrenince baygınlık geçirdi.