İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, günlük vaka sayısındaki düşüş eğilimi devam ediyor.

679 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 190 bin 635 koronavirüs testi yapıldığı ve 679 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 259 bin 456'ya ulaştığı kaydedildi.

42 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 42 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 542'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 493 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 52 bin 824 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 19 kişi azalarak 270'e geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 50 milyon 452 bin 251 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 18 milyon 92 bin 767 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.