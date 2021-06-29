Karadeniz ısındı 32 ülkeyle tatbikat

Avrupa
ile Rusya
arasında gerginliklerin yaşandığı günlerde 32 ülkeden binlerce askerin katıldığı Karadeniz'de yapılan askeri tatbikat başladı. Rusya'nın sert tepki gösterdiği Sea Breeze 2021
tatbikatı ABD öncülüğünde çok sayıda NATO
ülkesi ile Ukrayna'nın katılımıyla başladı. 1997'den bu yana her yıl düzenlenen tatbikatın, bugüne dek en büyüğü bu yıl gerçekleştiriliyor. Türkiye
'nin de aralarında olduğu toplam 32 ülkeden 5 bin askerin yanı sıra 32 gemi ve 40 uçakla düzenlenen tatbikatın iki hafta süreceği açıklandı. Rusya, kendi egemenlik bölgesinin yakınında yapıldığını ifade ettiği tatbikatı bir provokasyon olarak nitelendirdi.
Türkiye ile Azerbaycan ortak tatbikata başladı
TÜRK ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde planlanan ve "Mustafa Kemal Atatürk 2021
" ismi verilen ortak askeri tatbikata Bakü
'de başlandı. İnsansız hava araçlarının da kullanılacağı tatbikat 30 Haziran'a kadar sürecek.