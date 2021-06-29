Ön cephede Türkiye var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, İtalya
'nın ev sahipliğinde Roma Fuar Merkezi
'nde düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon ve Suriye
konulu bakanlar toplantısına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları toplantısında DEAŞ'la etkin mücadele için görüşlerimizi paylaştık. Bir terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütünden yararlanmanın yanlışlığına, PKK/YPG'nin bölgedeki terör eylemlerine dikkat çektik" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, bugün ise İtalya'nın Matera şehrinde yapılacak G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
'YAPILARINI FELCE UĞRATTIK'
Bakan Çavuşoğlu, İtalya'nın önde gelen gazetelerinden "Il Messaggero"ya röportaj verdi. Çavuşoğlu, terör örgütü DEAŞ'ın büyük saldırı yapacak mali ve planlama yapısının felce uğratıldığını belirterek, "Bugüne kadar Suriye ve Irak'ta 4 bin 500 DEAŞ militanını etkisiz hale getirdik. Bu örgüte gitmeye aday yığınla parayı engelledik. Türkiye olarak, DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu'nun başından beri aktif bir üyesiyiz ve DEAŞ'a karşı cephede mücadele eden tek NATO
üyesiyiz. Geri çekilmesine rağmen DEAŞ, halen bir tehdittir" dedi.
İTALYA'YA MESAJ
ÇAVUŞOĞLU, Il Messaggero'ya verdiği röportajda şu ana kadar belirtilenenlerin aksine DEAŞ tehdidinin Suriye'de daha da derin kökler salmakta olduğuna işaret ederek, "PKK/YPG kontrolündeki kamplardan mali kazanç karşılığında DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakmaktadır. Gerçek bir stratejinin; derin nedenleri ele alması, istihbaratın etkili paylaşımını garanti etmesi ve meşru aktörlerle gerçek ortaklıklar başlatması gerekir. Roma'daki toplantı, teröristlere karşı mücadelemizi değerlendirme fırsatını sunacaktır" yorumunu yaptı. Libya
konusunda İtalya ile çalışıp çalışmadıkları sorusuna Çavuşoğlu, "İtalya bizim stratejik ortağımız ve müttefikimizdir. NATO müttefikleri ve güvenlik konulu çalışma grubunun eş başkanları vasfıyla, kurumsal kapasitelerin pekişmesinde ve Libya'nın refahı için muhtelif alanlarda birlikte çalışabiliriz" yanıtını verdi.