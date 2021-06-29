Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Tehlike bir ülkeye daha sıçradı! Koronavirüsün 'Delta Plus' varyantı Rusya'da da görüldü
Giriş Tarihi: 29.6.2021 17:47

Tehlike bir ülkeye daha sıçradı! Koronavirüsün 'Delta Plus' varyantı Rusya'da da görüldü

AA
Tehlike bir ülkeye daha sıçradı! Koronavirüsün 'Delta Plus' varyantı Rusya'da da görüldü

Hindistan'da ortaya çıkan koronavirüsün 'Delta Plus' varyantı Rusya'ya da sıçradı. İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, "Bu yöndeki bilgi doğrulandı. Bu, gerçekten Delta plus varyantı" dedi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ve İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, ülkedeki Kovid-19 durumuna ilişkin toplantı düzenledi.

"BU GERÇEKTEN DELTA PLUS VARYANTI"

Popova, burada yaptığı konuşmada, ülkede "Delta plus" varyantına rastlandığına dair bilgileri denetlediklerini belirterek "Bu yöndeki bilgi doğrulandı. Bu, gerçekten Delta plus varyantı." dedi.

"HASTALIĞI HAFİF ATLATTI"

Bu varyanta bir kadında rastlandığını aktaran Popova, "Kadın, hastalığı hafif atlattı." ifadesini kullandı. Popova, bu durumda vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanmasının önemini vurguladı.

ENDİŞE VERİCİ OLARAK TANIMLANMIŞTI

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "endişe verici" olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden endişe ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tehlike bir ülkeye daha sıçradı! Koronavirüsün 'Delta Plus' varyantı Rusya'da da görüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA