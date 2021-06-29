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Giriş Tarihi: 29.6.2021

Türkiye uçağında tek yolcu

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Türkiye uçağında tek yolcu
RUS vatandaşı Anna Filina isimli kadın, tek başına uçak yolculuğu yaptı. Filina, Antalya Havaalanı'na geldiğinde bir tuhaflık olduğunu fark etti. Filina, kendisini memleketi Yeketerinburg'a götürecek charter uçağı için check-in yaparken kendisinden başka bir yolcu göremedi. Kalkış saatine 15 dakika kala durumda değişiklik görmeyen Anna panikle Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla "Kalkışa 15 dakika var, kimse yok. Acaba pilot durumun farkında mı?" diye sordu. Anna, uçağa binerken 12 kişilik personel dışında tek yolcu olduğunu öğrendi. Hostesler de onu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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Türkiye uçağında tek yolcu
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