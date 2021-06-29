Türkiye’de oturma izni için koltuğunu terk etti

Rusya
'da federal ya da yerel meclislerde milletvekili olanların çifte vatandaşlık ya da yabancı ülkede oturma izni almasının yasaklanmasından sonra tercih yapmak zorunda kalanların sayısı artıyor. Çelyabinsk bölgesinin
Miasskiy şehrinde iktidar partisi Birleşik Rusya'nın yerel milletvekili Andrey Bersenyev, tercihini Türkiye
'deki oturma izninden yana yaptı. Yerel medyaya yansıyan habere göre, bir yıldan az süre önce milletvekili seçilen Bersenyev'in bu kararı "Türkiye'ye göç etme uğruna koltuğunu terk etti" diye yorumlandı. Bersenyev'in "Türkiye'deki işlerini idare etmek için 6 aydan fazla sürekli ikamet etmek zorunda olduğu için bu kararı aldığı" belirtildi.