Başkan Erdoğan’ın ziyareti Rumları panikletti





Kapalı Maraş'a ilişkin bir gelişme olmasından korkan radikal Rumların, 19 Temmuz gecesi sınırda bulunan Derinya'da sabaha kadar nöbet tutma şeklinde bir tür protesto planladıkları kaydediliyor. Diğer taraftan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ne kendi haklarından ne de KKTC'nin haklarından taviz vermeyen tutumuna karşı hukuki yoldan argüman üretemeyen Yunanistan ve GKRY, ABD ve AB'nin Türkiye'ye yoğun siyasi baskı uygulamasıyla bunu başarabileceğini düşünüyor.