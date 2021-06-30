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Giriş Tarihi: 30.6.2021 21:55

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti

İHA
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte yeni koronavirüs salgını nedeniyle 24 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 127 bin 566’ya yükseldi.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 185 bin 16 koronavirüs testi yapıldığı ve 776 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 259 bin 909'a ulaştığı kaydedildi.

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 24 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 566'ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 135 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 50 bin 441 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 23 kişi azalarak 247'ye geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 51 milyon 194 bin 948 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 18 milyon 530 bin 774 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti
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