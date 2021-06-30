İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 185 bin 16 koronavirüs testi yapıldığı ve 776 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 259 bin 909'a ulaştığı kaydedildi.

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 24 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 566'ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 135 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 50 bin 441 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 23 kişi azalarak 247'ye geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 51 milyon 194 bin 948 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 18 milyon 530 bin 774 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.