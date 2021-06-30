Karadeniz’de sular durulmuyor! Rusya'dan yeni müdahale

Hollanda Savunma Bakanlığı'nın, 24 Haziran'da Rus savaş uçaklarının Karadeniz'de seyir halinde olan Hollanda'ya ait Evertsen adlı fırkateyni taciz etmekle suçlamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Evertsen adlı firkateyne Karadeniz'de yaptığı müdahaleye ait görüntüleri yayınladı. Savunma Bakanlığı, Hollanda'ya ait fırkateynine rotasını Kerç Boğazı'na yöneltmesinden dolayı Rus savaş uçakları tarafından müdahale edildiği aktarılarak, "Hollanda Donanması'na ait 'Evertsen' isimli fırkateyn rotasını değiştirerek Kerç Boğazı yönüne hareket etmeye başladı. Rusya Federasyonu karasularının ihlalini önlemek için Rusya Hava Kuvvetlerine ait Su-30 ve Su-24 savaş uçakları kalkış yaparak güvenli bir mesafeden uçuş yaptı. Rus uçaklarının uçuşu üzerine fırkateyn rotasını değiştirerek önceki rotasına dönüş yaptı" denildi.

Rusya, Hollanda'ya ait savaş gemisine yapılan müdahalenin görüntülerini yayınladı | Video

RUS SAVAŞ UÇAKLARI SİSTEMLERİ KİLİTLEMİŞTİ

Savunma Bakanlığı ayrıca, "Rus uçaklarının uçuşları hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.