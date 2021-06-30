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Giriş Tarihi: 30.6.2021

Katliam mektupları

Mustafa AKBABA
Katliam mektupları
Almanya'da camilere, politikacılara ve mülteci yurduna saldırı hazırlığı yapan, mermili tehdit mektupları gönderdikten sonra yakalanan Susanne G.'nin (55) duruşmasında korkunç gerçekler ortaya çıktı. Irkçı kadının evinde, 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütü sanıkları Ralf Wohlleben ve Andre Eminger'in gönderdiği 47 mektup bulundu. Özel diye geçiştirilen mektupların katliam planı içerebileceği gündeme geldi. Davanın avukatlarından Maximilian Baer, Susanne G.'nin tüm planlarını NSU çevresindeki arkadaşlarına vermiş olabileceğine dikkat çekip, mektupların içeriğinin bilinmesi gereğine işaret etti.
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Katliam mektupları
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