Masada 5 önemli başlık var

Birlikte çalışma ve işbirliği ile bölgesel ve ikili sorunların çözümüne katkı sunan Türkiye
ve Rusya arasında kritik bir temas daha yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ile bugün Antalya
'da görüşecek. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Libya
'da genel seçim hazırlıkları ve tam istikrar için atılacak adımlar, Suriye
'deki anayasa yapım süreci, ikili ticari-ekonomik ve askeri-teknik işbirlikleri, Rusya-Türkiye arası uçuşların açılması sonrası süreç ile Türkiye'nin güvenli turizm modeli, koronavirüsle mücadele ve iki ülke arasındaki aşı alanında işbirliği konuları masada olacak.