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Giriş Tarihi: 30.6.2021

Masada 5 önemli başlık var

BETÜL USTA BETÜL USTA
Masada 5 önemli başlık var
Birlikte çalışma ve işbirliği ile bölgesel ve ikili sorunların çözümüne katkı sunan Türkiye ve Rusya arasında kritik bir temas daha yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün Antalya'da görüşecek. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Libya'da genel seçim hazırlıkları ve tam istikrar için atılacak adımlar, Suriye'deki anayasa yapım süreci, ikili ticari-ekonomik ve askeri-teknik işbirlikleri, Rusya-Türkiye arası uçuşların açılması sonrası süreç ile Türkiye'nin güvenli turizm modeli, koronavirüsle mücadele ve iki ülke arasındaki aşı alanında işbirliği konuları masada olacak.
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Masada 5 önemli başlık var
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