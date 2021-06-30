Miami'deki çöken binada bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 16'ya yükseldi

Miami Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, yaptığı basın toplantısında, "Binanın enkazından 4 kişinin daha cansız bedenini çıkardık. Olayda yaşamını kaybedenlerin sayısı 16 oldu." bilgisini paylaştı.

4 KİŞİNİN KİMLİK TESPİT ETME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Enkaz altında olduğu düşünülen 147 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Cava, çıkarılan 4 kişinin ise kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.