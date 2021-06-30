Sabah, sıla yolunda yine anınızda

SABAH
Avrupa bu yıl araçları ile Sıla Yolu
'na çıkacak olan siz Avrupalı Türkleri, yıllarca hizmet verdiği Hotel Moment Tesisleri'nde ağırlayacak. Güzergahı kullanan herkese hizmet veren Hotel Moment'te sezonu açtık. En güvenilir ve en iyi tesislerin başında gelen Hotel Moment'te sizlere uzun yıllardan beri Sıla Yolu'nda görev yapan tecrübeli arkadaşımız Hasan Atmaca
yardımcı olacak. 00381 63 78 22 494 numaralı telefondan ulaşabileceğiniz Atmaca, size her türlü soru ve sorununuz konusunda yardımcı olmaya, otel personeli ile aranızdaki bağlantıyı kurmaya çalışacak. Atmaca aynı zamanda sizlerin yolculuk hikayesini yazacak. Bu hikayeler Avrupa SABAH
'ta yayınlanacak.
MOLANIN ADRESİ HOTEL MOMENT
BELGRAD'DAN sadece 90 kilometre sonra gelen tesis, Belgrad-Niş arasındaki ilk ve tek McDonald's tesislerinin hemen yanında. Tesislerde SABAH levhaları size yol gösterecek. Hotel Moment ile Sırbistan- Bulgaristan
sınır kapısının mesafesi yaklaşık 300 kilometre. Yani tesislerden 3 saat sonra Bulgaristan'a giriş yapmanız mümkün. Velika Plana'da bulunan tesislerden Kapıkule ise 650 kilometre. Bu yolculuk da yaklaşık 6.5 saat sürüyor.