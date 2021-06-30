Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi'nden flaş karar!

"KOMİTE KURULACAĞINI DUYURUYORUM"

Pelosi 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, 11 Eylül saldırıları sonrası kurulan komisyona benzer bağımsız bir komisyonun kurulmasının Cumhuriyetçiler tarafından engellemesinin ardından 6 Ocak'taki Kongre baskınını araştırmak için Demokratlardan oluşan seçilmiş bir komite kurulacağını duyurmuştu.

Pelosi, "Bu sabah, büyük bir ciddiyet ve üzüntüyle, Meclis'in 6 Ocak ayaklanması için seçilmiş bir komite kuracağını duyuruyorum. Seçilmiş komite, saldırının gerçeklerini ve nedenlerini araştırarak rapor edecek. Gelecekteki herhangi bir saldırının önlenmesi için tavsiye sunacak" demişti.