Son dakika | Felaket o ülkeden giriş yaptı! Sıcak hava 233 kişiyi öldürdü

41 DERECEYİ AŞTI

Edinilen son dakika bilgisine göre Kanada'ya komşu Washington eyaletinin en büyük şehri Seaatle'daki Seattle-Tacoma Haavalimanı'nda sıcaklık 41 dereceyi aşarak 24 saat içinde bir rekor daha kırıldı.

Milyonlarca insanın yaşadığı bölgede restoranlar, kafeler, dondurmacılar ve diğer dükkanlar kapandı, evlerine klima almak isteyenler ise stoklar tükendiği için aradıklarını bulamadı.

Acil olarak açılan serinleme barınakları dolup taştı. Ancak Portland'daki yüzme havuzları Pazartesi günü kapatıldı, yetkililer aşırı sıcağa maruz kalan çok sayıda cankurtaranın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.