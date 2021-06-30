Son dakika | Felaket o ülkeden giriş yaptı! Sıcak hava 233 kişiyi öldürdü

Son dakika... Kanada'nın Pasifik Okyanusu kıyısındaki eyaleti British Columbia'da çatlama derecesine gelen termometreler 49.4 dereceyi gösterdi, nefes almak bile güçleşti. Ülke tarihinde 1937 yılında kaydedilen 45 derece şimdiye kadar görülen en sıcak havaydı. Ancak birkaç gün içinde rekor arka arkaya paramparça oldu.
SON DAKİKA SICAK HAVADA REKOR KIRILDI
British Columbia eyaletindeki Lytton'da üst üste üç gün sıcak hava rekoru kırıldı ve termometreler son olarak 49.4 dereceye kadar yükseldi. Sıcak hava dalgası öylesine etkiliydi ki, Pemberton Vadisi'nde kavurucu sıcaklar karların beklenenden hızlı erimesine yol açtı, yükselen nehir seviyeleri yüzünden evler tahliye edildi.
Dükkanlar ve okulların kapandığı, koronavirüs aşısı randevularının da ertelendiği eyalette, aşırı sıcaklar hafta sonundan bu yana 233 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Yetkililer, British Columbia ve Alberta eyaletiyle, Saskatchewan, Kuzeybatı Toprakları ve Yukon eyaletinin bir bölümü için sıcak hava dalgası uyarısı yaptı. Uzmanlar, ölümlerin artmasından endişe duyuyor.
"YAŞLILARIN EVLERİNİ KONTROL EDİN" UYARISI
Yaşamını yitirenlerin çoğu sağlık sorunları olan yaşlılar. Polis yetkilileri halka, özellikle sağlık sorunları bulunan yaşlı komşularını kontrol etme çağrısı yaptı.
Günlük can kaybının 100'den fazla olduğunu aktaran Reuters haber ajansına konuşan Adli Tıp yöneticisi Lisa Lapointe'ye göre, kronik hastalığı bulunanlar, bebekler, çocuklar ve yaşlılar özellikle dikkatli olmalı.
DÜNYANIN EN SOĞUK İKİNCİ ÜLKESİNDE ŞOK!
Kanada Çevre ve İklim Kurumu'ndan kıdemli iklim uzmanı David Phillips ise, halihazırda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinin Kanada'dan daha soğuk olduğunu belirtiyor:
"Dünyanın en soğuk ve en karlı ikinci ülkesiyiz. Sıklıkla soğuk havadan ve tipiler görürüz ama nadiren böyle bir sıcak havadan söz ederiz."
Tarihi sıcaklıklar beklendiği gibi orman yangınlarına da yol açtı, Reuters fotoğraflarında Sparks Gölü etrafından yükselen alevlerin kilometrelerce uzaktan görülmesi dikkat çekti.
SOSYAL YAŞAM ASKIYA ALINDI
ABD'nin kuzeybatı eyaletleri de, tıpkı komşuları Kanada'nın British Columbia eyaleti gibi cehennemi yaşıyor. Ulusal Hava Durumu İdaresi (NWS), Pazartesi günü birçok şehirde tarihi sıcaklıkların görüldüğünü duyurdu. Oregon eyaletinin başkenti Salem şehrinde termometreler 47.2 dereceyi gösterdi, 1890'lardan bu yana en sıcak gün kayıtlara geçti.
Eyaletin bir başka şehri Portland da kavruluyor. Havalimanında ölçülen 46.1 derece hava sıcaklığı bir gün içinde yeni bir rekor kırılmasına yol açtı. Portland'da Pazar günü 44.4, Cumartesi günü 42.2 görülmüştü.
41 DERECEYİ AŞTI
Edinilen son dakika bilgisine göre Kanada'ya komşu Washington eyaletinin en büyük şehri Seaatle'daki Seattle-Tacoma Haavalimanı'nda sıcaklık 41 dereceyi aşarak 24 saat içinde bir rekor daha kırıldı.
Milyonlarca insanın yaşadığı bölgede restoranlar, kafeler, dondurmacılar ve diğer dükkanlar kapandı, evlerine klima almak isteyenler ise stoklar tükendiği için aradıklarını bulamadı.
Acil olarak açılan serinleme barınakları dolup taştı. Ancak Portland'daki yüzme havuzları Pazartesi günü kapatıldı, yetkililer aşırı sıcağa maruz kalan çok sayıda cankurtaranın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
ÇARPICI FOTOĞRAFLAR
Seattle şehrinin batısında asfalt, yüksek ısı nedeniyle bükülürken Seattle Ulusal Hava Durumu Servisi, Twitter hesabından yayımladığı açıklamada, durumun daha da kötüleşebileceğine dair uyarılarda bulundu.
Aynı eyalette bulunan Whatcom County ilçesinde de SR 544 numaralı otoyolda kaplamaların eriyerek büküldüğü ve karayolu ekiplerinin yolları düzeltmek için çalıştığı bildirildi.
Washington Eyaleti Ulaştırma Dairesi, eriyen yolların çarpıcı fotoğraflarını, sosyal medyada "İşte ısının yol kaplamalarının bükülmesine neden olduğuna dair bir örnek" ifadeleriyle paylaştı. Portland'da ise toplu taşıma kurumu TriMet, raylı sistemleri ve tramvay hizmetini 'aşırı sıcaklık nedeniyle' askıya aldı. Yüksek ısının güç kablolarını erittiği ifade edildi.
HAZİRAN SICAKLIK ORTALAMASI 21.1 DERECEYDİ
Oregon Valisi Kate Brown insanların tiyatrolar, yüzme havuzları ve alışveriş merkezlerine serinlemek amacıyla gidebilmesi için koronavirüs tedbirlerini gevşetti.
Portland yağmurlu havası ve az güneş almasıyla biliniyor. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, Seattle'da Haziran ayı ortalama sıcaklığının 21.1 derece olduğunu bildiriyor. Tarihi sıcaklıkları 'Eşi benzeri görülmemiş' başlığıyla dünyaya geçen AP, haberin girişinde 'Aşırı', 'Olağanüstü', 'Tehlikeli' ve 'Rekor kıran' kelimelerini kullanmıştı. Aşırı sıcaklar, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan ABD takımını da etkiledi. Oregon'da yapılacak seçmeler, Pazar günü nefes almayı zorlaştıran hava nedeniyle ertelenmişti.
Kanada'nın kuzey kutup bölgelerine kadar geniş bir alanı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının, yüksek basıncın sıkıştırdığı bir sıcak hava tabakasından kaynaklandığı belirtiliyor. Uzmanlar, iklim değişikliği sonucu aşırı sıcak hava dalgalarının daha sık görülebileceğini söylüyor.