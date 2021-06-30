Son dakika | Kritik kararlar için gözler Bilim Kurulunda

SON DAKİKA BİLİM KURULUNUN GÜNDEMİ BELLİ OLDU: DELTA VARYANTI, RAPEL VE HATIRLATMA AŞISI

Bakan Koca Bilim Kurulu'nda koronavirüsle mücadele sürecinde gündeme alınacak konuların altını çizerken Biontech başlığına da değindi. Koca "6 haftaya uzatmaya Uğur Hoca ile de görüşerek karar vermiştik. Özellikle vatandaşlarımıza erken dönemde birer aşıyı yapmak istemiştik. Şu dönemde elimizde yeterli miktarda aşımız var. Yarın Bilim Kurulu'nda gündem konularından biri bu olacak. 6 haftanın 4 haftaya çekilip çekilmeme durumu dahil olmak üzere özellikle 'Rapel' veya hatırlatma dozu dediğimiz, 60 yaş üstü vatandaşımıza ve sağlık çalışanlarımıza bunun uygulanıp uygulanmaması veya nasıl uygulanması gerektiği, yarın Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak." dedi.