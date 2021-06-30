Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'nın kontrolündeki hapishanelerde yüzlerce çocuğun tutulduğu bildirildi

Dünyanın birçok bölgesini ziyaret ettiğini ve Suriye'nin kuzeyindekine benzer bir durumla karşılaşmadığını belirten Carboni, yaklaşık 60 bin kişinin tutulduğu Hol Kampı'nda belirli bir yaşa erişen erkek çocukların ailelerinden koparılarak yetişkin hapishanelerine gönderildiği ve çoğu çocuğun da bunun korkusu ve şüphesiyle yaşadığı değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, ICRC'nin 2020'de Suriye genelindeki 36 tutuklu merkezini ziyaret ettiği bilgisi paylaşıldı.