Yunanistan’ı korku sardı! Türkiye’nin SİHA gücü Yunan basınında

"YUNANİSTAN İÇİN TEHDİT YARATACAK"

"Avlona'nın deniz üssü, Türk SİHA'larının üssü haline gelebilir ve bu durum Yunanistan için sonu gelmeyen bir tehdit unsuruna dönüşebilir. Othonos'ta özel kuvvetler karakolu kurulduğunu açıklayan Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı, teşkil ettiği tehlikeyi fark etti. Bu yılın mart ayına kadar hazır olması bekleniyordu, ancak olmadı." sözleriyle içinde olunan panik durumunu uluslararası medyaya yansıtan haber sitesi, Yunan hükümetinin duyduğu korkuyu da gözler önüne serdi.