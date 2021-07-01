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Giriş Tarihi: 1.7.2021 09:22 Son Güncelleme: 1.7.2021 09:30

ABD’de çöken binadan üzen haber! Çocukların cansız bedenleri çıkarıldı

AA
ABD’de çöken binadan üzen haber! Çocukların cansız bedenleri çıkarıldı

ABD’nin Miami kentinde geçtiğimiz hafta birdenbire yıkılarak onlarca kişiye mezar olan binada arama çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan 145 kişiden hala haber alınamazken, ekiplerin binadan çıkardığı iki küçük kız kardeşin cansız bedenleri, duygusal anlara neden oldu.

ABD'nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam can kaybı 18'e yükseldi.

145 KİŞİ HALEN ENKAZ ALTINDA

Miami Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, yaptığı basın toplantısında, binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında iki çocuğun cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Söz konusu cesetlerin 10 yaşındaki Lucia ile 4 yaşındaki Emma Guara kardeşlere ait olduğunu belirten Cava, enkaz altında olduğu düşünülen 145 kişiden ise hala haber alınamadığını söyledi.

Cava, "Bu kadar beklenmedik ve daha önce benzeri görülmemiş bir olayda her can kaybı trajik, ancak çocuklarımızın kaybının yükü çok ağır." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, bugün binanın bulunduğu bölgeye giderek ailelerle görüşecek ve çalışmaları yerinde izleyecek.

NELER OLMUŞTU?

270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ile ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Florida'da çok katlı bina kısmen çöktü | Video

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

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ABD’de çöken binadan üzen haber! Çocukların cansız bedenleri çıkarıldı
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