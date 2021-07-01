Arnavutluk Meclisi onayladı: Türk İHA'ları Arnavutluk yolcusu

SİVİL VE KENTSEL KONTROL İLE TOPRAKLARIN KORUNMASI

Öte yandan İçişleri Bakanı Bledi Çuçi de haziranda Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında "Baykar Defense" şirketini ziyaret etmiş, "bu cihazların Arnavutluk'ta sivil ve kentsel kontrol ile toprakların korunması amacıyla kullanma olasılığı" hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını aktarmıştı.

Meclis oturumunda ayrıca yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı kampanyasını desteklemek üzere 8 milyon avronun üzerinde ek bütçe daha onaylandı.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre şimdiye kadar toplamda 968 bin 34 aşı yapılırken, 403 bin 504 kişinin her iki dozu da aldığı kaydedildi.