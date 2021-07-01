Fransız Meclisi’nde ayrılıkçı yasanın ardından yabancı düşmanlığı yükseldi

Genevard, "Cumhuriyetin gerçek bir sembolü olan bir kamu binasında, Fransız belediye binasında evlendiğinizde kodlara uymanız gerekir. Ve belediye başkanı olarak bu gibi durumlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bu halkta büyük bir tepki uyandırıyor. İnsanları rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.

YABANCI KARŞITLIĞI GİZLENMİYOR

Adalet Bakanı Eric Dupont-Moretti, Genevard'ın "Fransız yurttaşların, başka yerlere ait dansları yapanları görünce kötü tepki vereceği" şeklinde özetlenebilecek sözlerinin endişe verici olduğunu söyledi. Sirtakinin Yunan, valsin Avusturya, sardananın Katalan, flamenkonun İspanyol, salsanın Küba ve smurf dansının Fransa'ya ait olduğunu hatırlatan Bakan, dans edenleri görmenin kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Avukat ve yazar Cedric Mas da Genevard'ın ifadelerini, "yabancı düşmanlığı" olarak yorumladı. Mas, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yabancı düşmanlığı yayılıyor ve artık saklanmıyor. Ve biz nasıl kötü sonuçlandığın biliyoruz, korkudan sonra nefret gelir." ifadelerini kullandı.