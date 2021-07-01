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Giriş Tarihi: 1.7.2021 11:18 Son Güncelleme: 1.7.2021 11:21

Hindistan'da büyük bir patlamayla ortaya çıkan ışıklar korku saçtı! Dünyayı şaşkına çeviren olay!

Hindistan'da büyük bir patlamayla ortaya çıkan ışıklar korku saçtı! Dünyayı şaşkına çeviren olay!

Son haftalarda UFO'lar ve uzaylılar hakkında haberler sıklıkla gündeme geliyor. Kısa süre önce Pentagon, UFO olaylarına ilişkin raporunu da açıklamıştı. Bu raporda 2004 ve 2021 arasında gözlemlenen hava olayları incelenmişti. Çin'de görülen üçgen UFO videosu da oldukça konuşulmuştu. İşte bu olaylar sıcaklığını korurken, Hindistan'da gizemli ışıklar ortaya çıktı. Görgü tanıkları ışıkların büyük bir patlamadan sonra bir anda belirdiğini söyledi.

Hindistan'ın Gujarat şehrinde yaşayan insanlar gizemli parlak ışıklarla karşılaştıklarını bildirdiler. Görgü tanıkları ışıkların büyük bir patlamayla ortaya çıktığını ve bir süre şehrin üstünde dolaştıklarını belirtti.

Komplo teorisyenleri yaptığı açıklamada ışıkların her birinin set oluşturduğunu ve birbirini takip ettiğini belirtti.

Bununla birlikte teorisyenler patlama sesinin ise sonik patlamadan kaynaklandığını ve UFO'ların bunu kolayca yapabileceğini sözlerine ekledi.

Hindistan'da UFO şüphesi! Büyük bir patlamayla ortaya çıkan ışıklar korku saçtı | Video

Ünlü UFO avcısı Scott C. Waring ise sözde UFO'larla ilgili başka bir iddia da bulundu. Waring, Gujarat kenti yakınlarında uzaylıların saklandığını ve patlama sesinin ise UFO'ların yer altından havalanırken çıkan ses olduğunu ileri sürdü.

Bir başka kişi ise Hindistan ordusunun gizli bir askeri aracı test ettiğini ve ortaya çıkan görütülerin UFO olarak yorumlandığını iddia etti.

Gizemli ışıklara ait UFO görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. Birçok kullanıcı görüntülerin hileli olduğunu yazdı.

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Hindistan'da büyük bir patlamayla ortaya çıkan ışıklar korku saçtı! Dünyayı şaşkına çeviren olay!
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