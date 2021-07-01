Hindistan'da büyük bir patlamayla ortaya çıkan ışıklar korku saçtı! Dünyayı şaşkına çeviren olay!

Bununla birlikte teorisyenler patlama sesinin ise sonik patlamadan kaynaklandığını ve UFO'ların bunu kolayca yapabileceğini sözlerine ekledi.

Hindistan'da UFO şüphesi! Büyük bir patlamayla ortaya çıkan ışıklar korku saçtı | Video

Ünlü UFO avcısı Scott C. Waring ise sözde UFO'larla ilgili başka bir iddia da bulundu. Waring, Gujarat kenti yakınlarında uzaylıların saklandığını ve patlama sesinin ise UFO'ların yer altından havalanırken çıkan ses olduğunu ileri sürdü.