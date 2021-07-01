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Giriş Tarihi: 1.7.2021 16:29

Hollanda’da askerlerin paylaştığı ırkçı görüntüler ceza getirdi

AA
Hollanda’da askerlerin paylaştığı ırkçı görüntüler ceza getirdi

Hollanda ordusunda yapılan ırkçı paylaşımlar, cezasız kalmadı. Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sosyal medya üzerinden ırkçı görüntüler paylaşan 6 askerin açığa alındığı bildirildi.

Hollanda'da ırkçı ve ayrımcı görüntüleri paylaşan 6 asker açığa alındı. Hollanda Savunma Bakanlığınca yapılan yazılan açıklamada, geçen hafta sonu askeriye ile bağlantılı Whatsapp grubunda paylaşılan incitici ve aşağılayıcı görüntüler hakkında bir bilgi geldiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Açıklamada, ırkçı ve ayrımcı görüntüleri içeren paylaşımı yapan 6 askerin açığa alındığı ifade edildi.

Görüntülerin, Hollanda Savcılığı ile paylaşıldığı ve olay hakkında soruşturma başlatılma talebinde bulunulduğu kaydedildi.

Danimarka'da tatbikat yaptıkları sırada açığa alınan 6 askerin Hollanda'ya geri gönderildiği aktarıldı. Bakanlığın, "kabul edilemez ve sosyal açıdan güvenli olmayan davranışlara yer olmadığının" altını çizdiği belirtildi.

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Hollanda’da askerlerin paylaştığı ırkçı görüntüler ceza getirdi
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