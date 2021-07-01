İslam karşıtı yasaları yürürlüğe sokan Macron’un ikiyüzlü imaj çalışması!

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Nesil Eşitliği Forumu, dün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı açılış konuşmasıyla başladı.
KAYBETTİĞİ OYLARI GERİ KAZANMAYA ÇALIŞIYOR
Dünya genelinden birçok siyasi liderin yanı sıra uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcilerinin, Bill ve Melinda Gates Vakfı ile Dünya Bankası'nın ve BM temsilcilerinin yer aldığı forumda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının önünde bir engel olan zorla evlendirilme, cinsiyete dayalı şiddet, eğitim yoksunluğu, iş eşitsizliği gibi konularda kadın ve kız çocuklarına eşit şartlar sağlama meseleleri ele alınacak.
Forumun ilk gününde açılış ve kapanış konuşmalarını gerçekleştiren Macron, kameralar önünde imaj tazeleme çalışması yaptı.
Geçtiğimiz haftalarda ülkede yapılan ve önümüzdeki yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin provası olarak görülen yerel seçimlerin ilk turunda partisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nün (LREM) sandıkta uğradığı büyük hezimetin ardından güç kaybeden Macron, eşitlik forumunu propaganda malzemesi olarak kullandı.
MÜSLÜMAN KADINLARA ÖVGÜDE BULUNDU
Geçtiğimiz aylarda Fransız Parlamentosu'nda kabul edilen, Müslümanları hedef alan maddelerin olduğu ayrılıkçı yasa tasarısının mimarlarından olan Macron, ülkelerinde kadın hakları için mücadele eden başörtülü isimleri kullarak İslamofobik yüzünü unutturmaya çalıştı.
Partisi LREM'in, son seçimlerde başörtülü olduğu gerekçesiyle aday göstermediği kadın isimlere uyguladığı baskı ve yıldırma politikasını görmezden gelen Macron, kameralar önünde sözde eşitlik nutku çekti.
KAMERALARA POZ VERDİ
Sudan ve Afganistan'da yürüttükleri çalışmalar nedeniyle onur ve barış ödülüne layık görülen isimlere, yaptıkları konuşmanın ardından, programın bitmesi nedeniyle sahneden inmek üzereyken forum ekibi tarafından özellikle durdurularak sahnede kalmaları yönünde istekte bulunuldu.
Bu isteğin hemen ardından kapanış konuşması yapmak için kürsüye gelen Macron, daha önce sarfettiği tüm İslamofobik söylem ve karara rağmen başörtülü isimlerin eşitlik mücadelesine destek verdiğini belirterek kameralar önünde adeta propaganda çalışması yaptı.
Onayladığı yasada başörtülü kadınların spor müsabakalarına katılamaması gibi ayrılıkçı maddelerin yer aldığı Macron'un bu ikiyüzlü tavrı, oldukça tepki çekti.