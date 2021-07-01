İslam karşıtı yasaları yürürlüğe sokan Macron’un ikiyüzlü imaj çalışması!

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Nesil Eşitliği Forumu, dün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı açılış konuşmasıyla başladı.

KAYBETTİĞİ OYLARI GERİ KAZANMAYA ÇALIŞIYOR

Dünya genelinden birçok siyasi liderin yanı sıra uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcilerinin, Bill ve Melinda Gates Vakfı ile Dünya Bankası'nın ve BM temsilcilerinin yer aldığı forumda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının önünde bir engel olan zorla evlendirilme, cinsiyete dayalı şiddet, eğitim yoksunluğu, iş eşitsizliği gibi konularda kadın ve kız çocuklarına eşit şartlar sağlama meseleleri ele alınacak.