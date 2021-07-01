Kanal İstanbul’un Montrö’ye etkisi yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov
ile Antalya
'da bir araya geldi. Bakanlar arasında ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren ikili, ortak basın toplantısında konuştu. Yaptıkları görüşmede Rusya'yla ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alındığını anlatan Çavuşoğlu, Suriye, Libya
, Afganistan ve Karabağ
'daki gelişmelerin görüşüldüğünü söyledi. Çavuşoğlu, "Amacımız tüm bu ülkelerde istikrarın, huzurun ve barışın kalıcı olması. Özellikle Suriye'de siyasi bir süreç için, sahada sükûnetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kanal İstanbul'a yönelik soruya cevap veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Bazen Türkiye
'de de tartışmalar oluyor, dışarda da oluyor. Bu yeni açılacak kanalın, Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'na bir etkisi var mı? Şunu net söylemek isterim ki ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'na bir etkisi var ne de Montrö Anlaşması'nın Kanal İstanbul'a bir etkisi var." Lavrov ise, "Herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır" şeklinde konuştu.
ZAHAROVA: TÜRKIYE İLE İLİŞKİLER STRATEJİK DÜZEYDE
RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova
, ANEWS'e özel açıklamalar yaptı. Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve çıkarlar temeline dayandığını belirten Zaharova, "En önemlisi ise ilişkilerimizin stratejik işbirliği seviyesine ulaşmış olmasıdır" dedi. Pandemi döneminde Türkiye'nin başarısına dikkat çeken Zaharova, "Salgın şunu gösterdi. Birçok ülke dostuz demesine rağmen bu söylemlerin sadece sözde olduğu ortaya çıktı. Biz bu zor sorunu Türkiye ile yardımlaşarak çözdük" şeklinde konuştu. Zaharova, "Ayrıca biz Ankara'ya aldığımız kararlara anlayışlı bir yaklaşım sergilediği için de çok minnettarız. Hem Rusya hem de Türkiye'de insanların sağlık ve güvenliğinin başlıca öncelik olması çok önemli" dedi.