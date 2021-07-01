Prenslerin tanıklık yapması talep edildi

Ürdün'de
eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin
'in de adının karıştığı darbe girişimi davasının sanıklarının savunma heyeti, bazı prenslerin tanıklık yapmaları için mahkemeye çağrılmasını talep etti. Tutuklu yargılanan tanıklardan eski Kraliyet Divanı Başkanı Basim Avadallah'ın avukatı Muhammed el- Afif, davanın 4. duruşmasından sonra yaptığı açıklamada, savunma heyetinin, tanıklık için eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, Ali bin Hüseyin
ve Haşim bin Hüseyin
'in de aralarında bulunduğu prenslerin isimlerini içeren bilgileri mahkemeye sunduğunu belirtti.
KARAR BUGÜN VERILECEK
Afif, mahkemenin savunma heyetinin talebini kabul veya reddetme kararını bugün yapılacak duruşmada vereceğini ifade etti. Ürdün
Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı, 22 Nisan'da eski veliaht Prens Hamza'nın da adının karıştığı darbe girişimiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 18 kişiden 16'sının serbest bırakılmasına karar vermişti. Tutuklulukları devam eden Avadallah ile Şerif Hasan'a, "ülkedeki mevcut siyasi rejime karşı kışkırtma" ve "toplumun güvenliğini tehlikeye düşüren ve fitneye neden olan fiillerde bulunma" suçlamaları yöneltilmişti.