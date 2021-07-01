Sıcak havalara 223 kurban

Günlerdir rekor derecedeki sıcak havalarla boğuşan Kanada
'da, sıcak hava
nedeniyle can kayıpları yaşanıyor. British Columbia eyaletinde bulunan Surrey, Burnaby ve Vancouver kentleri ile çevresinde, son 24 saatte 63 kişi daha aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Cuma gününden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 223 oldu. Polis, ölenlerin çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğunu açıkladı. British Columbia, Alberta
, Yukon ve Northwest Territories bölgesinde etkili olan sıcak hava, uzmanlarca "ısı kubbesi" olarak tanımlanıyor. Bölgede son 24 saatte tüm zamanların en yükseği olan 103 rekor sıcaklık kayıtlara geçti. Halen British Columbia'nın iç bölgeleri ile Alberta'nın bazı bölgelerinde etkili olan aşırı sıcaklarda, son olarak Lytton köyünde dün 47.9 santigrat derece ile ülkede bugüne dek ölçülen en yüksek sıcaklık kaydedildi.
OKULLAR KAPATILDI
Eyaletteki restoranlar, perakende satış mağazaları ve bazı okullar sıcaklar nedeniyle kapatılırken Kovid-19 aşısı yapılan klinikler, randevuları ertelemeye başladı. Ölenlerin çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu kaydedildi. British Columbia eyaleti genelinde açılan serinleme merkezleri aralıksız hizmet veriyor.
ABD'DE ASFALT ERİDİ
Öte yandan ABD
'de de birçok kent aşırı sıcaklardan olumsuz etkileniyor. ABD'nin Kanada sınırındaki Seattle kentinde asfalt sıcak hava dalgası nedeniyle eridi. Eriyen yola ait görüntüler sosyal medya platformu Twitter'da paylaşıldı. Oregon eyaletinin Portland şehrinde ise haziran sonunda normalde 21 derece civarında seyretmesi gereken ısının, tarihte hiç görülmemiş şekilde 44 dereceye yükseldiği tespit edildi. ABD'nin kuzeybatısındaki Oregon'dan, Kanada'nın kuzey kutup bölgelerine kadar geniş bir alanı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının, yüksek basıncın sıkıştırdığı bir sıcak hava tabakasından kaynaklandığı belirtiliyor. Uzmanlar, iklim değişikliği sonucu aşırı sıcak hava dalgalarının daha sık görülebileceğini söylüyor.