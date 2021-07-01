Türkmenistan Cumhurbaşkanı Türk Konseyi İstanbul Zirvesi'ne katılacak

Berdimuhammedov, Türkmenistan'ı ziyaret eden Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti. Kabulde konuşan Berdimuhammedov, ülkesini Türk dünyası ailesinin ayrılmaz üyesi olarak gördüğünü, yıllarca Türk devletleri ile kardeşlik ilişkileri içerisinde olduklarını söyledi.

Berdimuhammedov, Türkmenistan'ın Türk Konseyi'nin ortak çıkar alanlarındaki projelerinde yer almaya hazır olduğunu ifade ederek Türk dünyasında artan ivmenin gelecek yıllarda da devam etmesini umduğunu belirtti.

Türk Konseyi üyesi ülkelerin cumhurbaşkanlarıyla son temaslarından bahseden Berdimuhammedov, Kasım 2021'de İstanbul'da yapılması planlanan zirve toplantısına katılacağını bildirdi.

"TÜRKMENİSTAN TÜM KARDEŞ TÜRK DEVLETLERİNİN DOĞAL STRATEJİK ORTAĞI"

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Türk dünyasının önemli parçası olan Türkmenistan'ın tüm kardeş Türk devletlerinin doğal stratejik ortağı konumunda olduğunu kaydetti.

Amreyev, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin devam eden hazırlıkları hakkında bilgi vererek Berdimuhammedov'un bu toplantıya katılacak olmasının Türk dünyasındaki birliği sergileyeceğini ifade etti.

Berdimuhammedov'a Türk Konseyi'nin ekonomi, ticaret, ulaştırma, enerji, turizm, gençlik ve spor alanlarındaki projelerini anlatan Amreyev, Türk Yatırım Fonunun kurulması ve örgütün gelecek stratejilerine yönelik bilgi verdi.

Türkmenistan'ın Türk Konseyi bünyesinde özel statüyle yer almasının sağlanması konusunu da ele alan Berdimuhammedov ve Amreyev, küresel ve uluslararası gündeme ilişkin çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.