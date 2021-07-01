Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi nefes kesti

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi bir yıllık pandemi arasının ardından Azerbaycan
, Katar
, Pakistan
, NATO
ve Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri
unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Kardeş ülke Azerbaycan ise daha önce gözlemci statüsünde katıldığı eğitimde savaş uçağıyla ilk kez yer aldı. ABD ise son olarak 2019 yılında katıldığı tatbikatta bu sene yer almadı. Eğitimin basın ve seçkin gözlemci günü, 3. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen brifingle başladı. Brifingin ardından eğitime katılan unsurlar, uçuşlarını gerçekleştirdi. Eğitim Anadolu Kartalı hava sahasında basitten zora doğru giden harekat ortamının canlandırıldığı, jenerik bir senaryo dahilinde hava harekatı ağırlıklı olarak icra edildi. Yüzlerce yerli ve yabancı basın mensubu da eğitimi yakından takip etti. Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi
, dünyada benzer imkanlara sahip üç taktik eğitim merkezinden biri ve Avrupa
'da yer alan tek taktik eğitim merkezi olma özelliği ile de dikkat çekiyor. Merkezin kuruluşundan bugüne kadar 15 ülkenin katılımıyla 24 dönemi uluslararası 19 dönemi milli olmak üzere toplam 43 eğitim dönemi uygulanırken, yaklaşık 24 bin sorti uçuş gerçekleştirildiği belirtildi.