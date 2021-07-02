ABD ordusunda skandal! Son 11 yılda binlerce cinsel saldırı ve taciz vakası rapor edildi

CİNSEL TACİZ VE SALDIRIYA UĞRAYAN ERKEK ASKER SAYISI KADINLARDAN FAZLA

2010'da yayımlanan bir raporda ordudaki cinsel taciz sorununun çözümü için 10 yıla yakın bir süre gerektiğinin belirtildiği hatırlatılan raporda, "Ancak aradan geçen 11 yıl içinde Savunma Bakanlığı, yaklaşık 135 bin (65 bin 400 kadın ve 69 bin 600 erkek) muvazzaf askerin cinsel saldırıya uğradığını ve yaklaşık 509 bin (223 bin kadın ve 286 bin erkek) muvazzaf askerin ise cinsel tacize maruz kaldığını tahmin ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

ORDUDAKİ KÜLTÜR DEĞİŞMİYOR

Cinsel saldırı veya tacize maruz kalan binlerce askerin, ordudaki kültürün herhangi bir şekilde değişmediğini düşündüğü aktarılan raporda, Savunma Bakanlığı Başmüfettişliğinin onlarca raporuna rağmen komuta kademelerinin bu konuda herhangi bir çaba göstermediği ortaya konuldu.