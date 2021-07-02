ABD’de bir bina daha çöktü! Başkent Washington’da korku dolu anlar

ABD'nin başkenti Washington DC'de inşaat halindeki 5 katlı bir bina çöktü. Çökme sonucu 4 işçi enkaz altında kaldı.

BİTİŞİK EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine itfaiye, ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İnşaat halindeki çöken binanın bitişiğindeki 2 ev de tahliye edildi.