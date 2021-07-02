ABD’de bir bina daha çöktü! Başkent Washington’da korku dolu anlar

ABD'nin başkenti Washington DC'de inşaat halindeki 5 katlı bir bina çöktü. Çökme sonucu 4 işçi enkaz altında kaldı.
BİTİŞİK EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Olay yerine itfaiye, ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İnşaat halindeki çöken binanın bitişiğindeki 2 ev de tahliye edildi.
Ekiplerin saatler süren çalışmalarının ardından enkaz altındaki 4 işçi kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Binanın çökme nedeni ise henüz bilinmiyor.
Öte yandan, geçtiğimiz hafta perşembe günü Florida eyaletindeki 12 katlı bir binanın kısmen çökmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetmişti.
Washington'da inşaat halindeki bina çöktü: 4 yaralı | Video
Halen 145 kişi kayıp durumdayken, kurtarma çalışmaları dün geçici bir süre ile durdurulmuştu.