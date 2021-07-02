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Giriş Tarihi: 2.7.2021 12:03

ABD’de bir bina daha çöktü! Başkent Washington’da korku dolu anlar

İHA
ABD’de bir bina daha çöktü! Başkent Washington’da korku dolu anlar

ABD’nin Florida eyaletinde geçtiğimiz günlerde çöken 13 katlı binanın yarattığı korku devam ederken bu kez başkent Washington’da korku dolu anlar yaşandı. İnşaat halindeki 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 4 işçi enkaz altında kaldı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de inşaat halindeki 5 katlı bir bina çöktü. Çökme sonucu 4 işçi enkaz altında kaldı.

BİTİŞİK EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine itfaiye, ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İnşaat halindeki çöken binanın bitişiğindeki 2 ev de tahliye edildi.

Ekiplerin saatler süren çalışmalarının ardından enkaz altındaki 4 işçi kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Binanın çökme nedeni ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta perşembe günü Florida eyaletindeki 12 katlı bir binanın kısmen çökmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Washington'da inşaat halindeki bina çöktü: 4 yaralı | Video

Halen 145 kişi kayıp durumdayken, kurtarma çalışmaları dün geçici bir süre ile durdurulmuştu.

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ABD’de bir bina daha çöktü! Başkent Washington’da korku dolu anlar
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