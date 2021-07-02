Filipinler’de yanardağ tehlikesi! Binlerce kişi tahliye edildi…

Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyinde yer alan Taal Yanardağı'ndaki hareketlenmeler üzerine, bölge sakinleri tahliye edilmeye başlandı.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, dün başlayan tahliye çalışmaları sonrası yanardağın bulunduğu Taal Gölü'ne kıyısı olan Laurel ve Agoncillo bölgelerinde yaşayan binlerce kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, bölge sakinlerini, yanardağın bulunduğu adadan uzak durmaları yönünde uyardı Volkanik patlama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak köylerden tahliye edilen kişi sayısının, 14 bini bulabileceği kaydedildi.