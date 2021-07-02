İngiltere'de tablo ağırlaşıyor: Son 24 saatte 27 bin 125 yeni vaka

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de, Kovid-19'a bağlı günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

27 BİN 125 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 27 bin 125 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 855 bin 169'a ulaştığı belirtildi.

27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede son 24 saat içinde 27 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı da 128 bin 189'a yükseldi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Kovid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 45 milyon 13 bin 503 kişinin aşının ilk dozunu aldığı ve yetişkin nüfusun yüzde 85.5'inin ilk doz aşısını yaptırdığı belirtildi. Son 24 saatte 193 bin 66 kişiye aşının ikinci dozunun uygulanması ile toplamda 33 milyon 241 bin 265 kişinin iki doz aşılandığı aktarıldı. İngiltere'de yetişkin nüfusun yüzde 63.1'i tamamen aşılandı.

Görevine yeni atanan İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkedeki Kovid-19 aşılama kampanyası ile "27 binden fazla hayat kurtaran olağanüstü bir başarı" elde edildiğini söyledi. Yeni Sağlık Bakanı Javid, kampanyanın son aşamasında aşı sırası gelen gençlerin de aşı olmaları gerektiğini ifade etti.