Kanada'da korkunç iddia: Çocuk cesetleri yakıldı

"CESETLERİ YAKTILAR"

Enhug, Mohawk Yatılı Kilise Okulu'nda da isimsiz mezarlar olup olmadığına dair soruya, "Orada hiçbir şey bulamazlar. Çünkü cesetleri yaktılar. O okuldan kurtulan birinden dinledim. Krematoryumda bir cesedi yakarlarken görmüş. Babamdan da defalarca hikayelerini dinledim. Hem o zamanlar okul alanı 1200 dönümden fazlaymış. Şimdilerde 40 dönüm kadar. Arasalar da ne bulacaklar ki?" yanıtını verdi.