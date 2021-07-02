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Giriş Tarihi: 3.7.2021 03:18 Son Güncelleme: 3.7.2021 03:32

Meksika'da sualtı petrol boru hattında patlama! Devasa 'ateş topu' kontrol altına alınamıyor

İHA
Meksika'da sualtı petrol boru hattında patlama! Devasa 'ateş topu' kontrol altına alınamıyor

Meksika'da devlet petrol şirketine ait, denizin 78 metre derinliğindeki sualtı boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangın nedeniyle şimdiye kadar ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Devasa bir ateş topunu andıran o anlar, işçiler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Meksika'nın devlet petrol şirketi Pemex'in (Petroleos Mexicanos) denizin 78 metre derinliğindeki sualtı boru hattı patladı. Meksika Körfezi yakınlarındaki Campeche eyaleti açıklarında sabahın erken saatlerinde denizaltı hattındaki vanada patlama ve petrol sızıntısı nedeniyle yangın çıktı.

3 SÖNDÜRME GEMİSİ YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Yangın yaklaşık 10 saattir kontrol altına alınamazken, yangın söndürme çalışmaları 3 söndürme gemisi tarafından yürütülüyor. Yangının yaklaşık 400 metre yakında bulunan Ku Sierra platformuna sıçraması önlenmeye çalışılıyor.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADIĞI BİLDİRİLDİ

Yetkililer, suyun 78 metre altındaki vanayı tamir etmek ve kapatmak için dalgıçlar gönderileceğini belirtti. Patlama sonrasında çıkan yangın nedeniyle şimdiye kadar ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

DEVASA 'ATEŞ TOPU'

Yangın sonrasında okyanus yüzeyinde devasa bir ateş topunu andıran, "ateş gözü" olarak adlandırılan görüntü Pemex işçileri tarafından kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

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Meksika'da sualtı petrol boru hattında patlama! Devasa 'ateş topu' kontrol altına alınamıyor
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