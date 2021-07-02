Meksika'da sualtı petrol boru hattında patlama! Devasa 'ateş topu' kontrol altına alınamıyor

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADIĞI BİLDİRİLDİ

Yetkililer, suyun 78 metre altındaki vanayı tamir etmek ve kapatmak için dalgıçlar gönderileceğini belirtti. Patlama sonrasında çıkan yangın nedeniyle şimdiye kadar ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.