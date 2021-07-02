Miami’de çöken bina felakete neden olmuştu… ABD Başkanı Joe Biden’dan taziye ziyareti

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİ OLABİLİR"

Bugün mağdurların aileleri ile de fazlaca vakit geçirdiğini kaydeden Biden, "Aileler bir mucize için dua ediyor." dedi.

Biden, binanın çöküş nedenine ilişkin henüz ellerinde net bir neden olmadığının altını çizerek, "Birçok mağdur ve aile bana bunun iklim değişikliğinin bir etkisi olabileceğini söyledi." diye konuştu.