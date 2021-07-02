Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Paris greve teslim oldu! Havaalanı terminali ulaşıma kapandı
Giriş Tarihi: 2.7.2021 14:09

Paris greve teslim oldu! Havaalanı terminali ulaşıma kapandı

AA
Paris greve teslim oldu! Havaalanı terminali ulaşıma kapandı

Fransa’nın başkenti Paris’te, havalimanlarında grev yapan çalışanlar Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı. Çalışanların, şirket politikası nedeniyle ikramiye ve primlerinini kaldırılmasına tepki olarak verdiği grev kararı, hava ulaşımında gecikmelerin yaşanmasına neden oldu.

Fransa'da başkent Paris'teki havalimanlarında greve giden çalışanlar, Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapatarak hava trafiğinin aksamasına yol açtı.

TATİL SEZONUNA DENK GELMESİ ENDİŞE YARATTI

Paris'teki 3 havalimanının çalışanlarına ait Unsa, CGT ve CFE-CGC sendikaları, havalimanlarını işleten Paris Havalimanları (ADP) şirketinin bazı ikramiye ve primleri kaldıran "iş sözleşmelerinin uyum planının (PACT)" geri çekmesi talebiyle 1-5 Temmuz'da grev düzenliyor.

Grev kapsamında sendika üyesi çalışanlar, Charles de Gaulle Havalimanı'nda 2E terminalini kapattı.

Grevin, Fransa'da tatil sezonunun başladığı, çalışanların büyük kısmının tatile çıktığı temmuzun başlangıcına denk gelmesi ise hükümeti endişelendiriyor.

Fransa Ulaşım Bakanı Jean-Baptiste Djebbari, grevin dünkü kısmı nedeniyle uçuşlarda 15 ila 30 dakikalık gecikmeler yaşandığını belirtti.

ADP Yöneticisi Augustin de Romanet, hiçbir uçuşun iptal edilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de 1,17 milyar avro kaybeden ADP, iş gücünü yüzde 11 düşürmeyi hedefliyor. Şirket, kayıplarını azaltmak için çalışanlarının primlerini düşürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Paris greve teslim oldu! Havaalanı terminali ulaşıma kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA