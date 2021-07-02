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Giriş Tarihi: 2.7.2021

Seyahat uyarısı kalktı

Seyahat uyarısı kalktı

Almanya, Türkiye dahil 80 ülkeye seyahat uyarılarını kaldırdı. Dışişleri Bakanı Maas, “Olumlu gelişmelerin olduğu yerde, kısıtlamaları sürdürmek için bir sebep yok” dedi

SEBEP KALMADI
ALMANYA Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 80 ülkeye yönelik seyahat uyarılarının kaldırıldığını duyurdu. Almanya tatil sezonunun açılmasıyla başlattığı normalleşme sürecinde yeni adım atarken, Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, "Olumlu gelişmelerin olduğu yerde, kısıtlamaları sürdürmek için bir sebep yok" dedi.

80 ÜLKEYİ KAPSIYOR
BAKANLIK, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mart 2020 günü uygulamaya konulan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu tamamen veya kısmen korona risk bölgesi olarak sınıflandırılan 80 ülkeye yönelik seyahat uyarısını kaldırdığını açıkladı. Almanya'nın şu anda seyahat uyarısında bulunduğu sadece 40 ülke kaldı. BERLİN
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Seyahat uyarısı kalktı
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