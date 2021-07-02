‘Türk halkını azınlık gören zihniyeti yok sayıyoruz’

Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
'la Lefkoşa'daki görüşmenin ardından konuştu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinde Kıbrıs Türklerini eşit toplum değil azınlık gören bir yaklaşım sergilediğini belirten Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz. Rum tarafının raf ömrü dolmuş Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
kararlarının ardına saklanıp çözümsüzlüğü çözüm arayışı gibi takdim etmesini artık kabul etmiyoruz. Bu devir kapandı" dedi.
'HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ'
Bakan Çavuşoğlu, "Ne Türkiye Cumhuriyeti
'nin ne de KKTC'nin, Kıbrıs Türk halkının hakkını yediririz. Kıbrıs Türk halkının beka ve istikbal mücadelesinde tüm imkanlarımızla KKTC'yi desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü davamız ortak ve Kıbrıs Türk halkının hakkını garantör ülke olarak korumak en doğal hakkımızdır" dedi. "AB
ve BM
, hakça paylaşım konusunda gerekli adımı atmalıdır. Aksi takdirde biz gerekli adımı atacağız" şeklinde konuşan Çavuşoğlu, BM'nin Özel Temsilci fikri için ise "Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur" dedi. Türkiye'nin desteğini önemsediklerini belirten Tatar da, "Rumların Kıbrıs'ın gerçeklerine göre hareket etmelerinin zamanı geldi, geçiyor" açıklamasında bulundu.