Yunanistan’a İskeçe uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, İskeçe Türk Birliği
'nin (İTB) yeniden tescil başvurusunun Yunanistan
yargıtayı tarafından reddedilmesini kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan Yargıtayı
'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
'nin (AİHM
) kararlarını yok sayan kararını kınıyor, Yunanistan'ı, uluslararası hukuka uygun hareket ederek, 13 yıldır hayata geçirmekten imtina ettiği AİHM kararlarını uygulamaya ve Batı Trakya Türk azınlığı
sivil toplum örgütlerinin tescili için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.
"Bahse konu kararla İskeçe Türk Birliği'nin 38 yıldır devam eden hukuk ve demokrasi mücadelesinde Yunanistan'da iç hukuk yolları üçüncü kez tüketilmiş olmaktadır" ifadesi kullanılan açıklamada, bu durumun, Avrupa Birliği
ve Avrupa Konseyi
üyesi Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk azınlığının kimliğinin inkarına yönelik baskıcı politikalarını AİHM kararlarına rağmen ısrarla sürdürdüğünü gösterdiği aktarıldı. Batı Trakya Türk azınlığının en eski sivil toplum kuruluşu olan İTB'nin, isminde "Türk" ibaresi olduğu için 1983'te tabelasının indirildiğini ve derneğin 1986'da alınan mahkeme kararıyla yasaklandığı hatırlatılan açıklamada, "İskeçe Türk Birliği'nin AİHM kararları doğrultusunda sürdürdüğü hak arama mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz" denildi. Açıklamada, AİHM kararlarının icrası kapsamında Yunanistan'da 2017'de yasal bir düzenleme kabul edilerek, yasaklanan derneklere yeniden tescil için başvuru imkanı tanındığına, ancak bu başvuruların kabulüne ciddi istisnalar getirildiğine dikkat çekildi.