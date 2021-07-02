Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan’a İskeçe uyarısı
Giriş Tarihi: 2.7.2021

Yunanistan’a İskeçe uyarısı

Yunanistan’a İskeçe uyarısı

Ankara, İskeçe Türk Birliği’nin yeniden tescil başvurusunun Yunanistan tarafından reddedilmesini kınayarak “Atina’yı 13 yıldır hayata geçirmekten imtina ettiği AİHM kararlarını uygulamaya davet ediyoruz” çağrısında bulundu

Dışişleri Bakanlığı, İskeçe Türk Birliği'nin (İTB) yeniden tescil başvurusunun Yunanistan yargıtayı tarafından reddedilmesini kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan Yargıtayı'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarını yok sayan kararını kınıyor, Yunanistan'ı, uluslararası hukuka uygun hareket ederek, 13 yıldır hayata geçirmekten imtina ettiği AİHM kararlarını uygulamaya ve Batı Trakya Türk azınlığı sivil toplum örgütlerinin tescili için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

"Bahse konu kararla İskeçe Türk Birliği'nin 38 yıldır devam eden hukuk ve demokrasi mücadelesinde Yunanistan'da iç hukuk yolları üçüncü kez tüketilmiş olmaktadır" ifadesi kullanılan açıklamada, bu durumun, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi üyesi Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk azınlığının kimliğinin inkarına yönelik baskıcı politikalarını AİHM kararlarına rağmen ısrarla sürdürdüğünü gösterdiği aktarıldı. Batı Trakya Türk azınlığının en eski sivil toplum kuruluşu olan İTB'nin, isminde "Türk" ibaresi olduğu için 1983'te tabelasının indirildiğini ve derneğin 1986'da alınan mahkeme kararıyla yasaklandığı hatırlatılan açıklamada, "İskeçe Türk Birliği'nin AİHM kararları doğrultusunda sürdürdüğü hak arama mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz" denildi. Açıklamada, AİHM kararlarının icrası kapsamında Yunanistan'da 2017'de yasal bir düzenleme kabul edilerek, yasaklanan derneklere yeniden tescil için başvuru imkanı tanındığına, ancak bu başvuruların kabulüne ciddi istisnalar getirildiğine dikkat çekildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan’a İskeçe uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA