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Giriş Tarihi: 2.7.2021 09:51

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 26 göçmen kurtarıldı

İHA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 26 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 30 Haziran saat 12.30 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

SAHİL GÜVENLİK BOTU TARAFINDAN KURTARILDI

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakıldığı tespit edilen 2 can salı içerisindeki toplam 26 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 26 göçmen kurtarıldı
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