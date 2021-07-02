Yüzlerce çocuk mezarı bulunmuştu: Kanada'da tepkiler büyüor

Kanada'nın birçok bölgesinde yürütülen çalışmalarda Kızılderili (Yerli) halkına ve çocuklarına ait yüzlerce mezar ve kalıntıların tespit edilmesi, ülkede birçok vatandaşın tepki ve protestolarına hedef oldu. Toplu mezarlara ve ile Kızılderili halkına yönelik yapılanlara karşı tepki gösteren protestocular, Kanada Günü'nde düzenlenen miting sırasında kontrolden çıktı.

Kanada’da olaylar büyüyor! Kraliçe Victoria ve II. Elizabeth'in heykeli yıkıldı, Katolik kiliseleri ateşe verildi | Video

Kanada'nın Manitoba eyaletinde bulunan Winnipeg kentindeki Manitoba Yasama Meclisi'nde toplanan yüzlerce protestocu, "Her Çocuk Önemlidir" mitingi sırasında "bir zamanlar çocuktuk" sloganları atarak Kraliçe Victoria ve Kraliçe II. Elizabeth'e ait heykeller de dahil olmak üzere Meclis'te bulunan birkaç heykeli yıktı. Sonrasında yıktıkları heykellere sprey boyalarla zarar veren protestoculardan bazıları ise, olaylara müdahale eden polis memurları tarafından gözaltına alındı. Winnipeg'de polisi ise yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatarak, daha fazla önlem alınacağına ilişkin açıklamada bulundu.