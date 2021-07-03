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Giriş Tarihi: 3.7.2021

8 milyon Euro ile kayboldu

MEHMET UZUN
8 milyon Euro ile kayboldu
Almanya'da Loomis para nakil şirketinde çalışan Yasemin Gündoğan (28), 8 milyon euro ile kayıplara karıştı. Bremen Polisi, 21 Mayıs'ta meydana gelen soygunun Pankot Yortusu tatili nedeniyle ancak 4 gün sonra fark edilebildiğini, Gündoğan'a yardım ettiği belirlenen bir başka kadının daha gözaltına alındığını açıkladı. Gündoğan'ın şirkette müşterilerin sipariş ettiği paraları paketleyip hazır etmekle sorumlu olduğu, para dolu çantaları kiralık minibüse yüklediği ardından da hastalandığını bahane ederek işe gelmediği belirtildi. Gündoğan'ın, aracı 19 Mayıs'ta Berlin'den kiraladığı, soygunun gerçekleştiği 21 Mayıs'ta Bremen'de teslim ettiği öğrenildi. Gündoğan'ın Türkiye'ye kaçtığı sanılıyor.
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8 milyon Euro ile kayboldu
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