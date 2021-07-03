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Giriş Tarihi: 3.7.2021 13:05

ABD’de siber saldırı alarmı! Rus çete şüphe altında

AA
ABD’de siber saldırı alarmı! Rus çete şüphe altında

ABD’nin büyük siber güvenlik firmalarından Huntress Labs, 200 şirketin fidye saldırısı altında olduğunu duyurdu.

ABD şirketlerinin geniş kapsamlı siber saldırıya uğradığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, siber güvenlik firması Huntress Labs, yaklaşık 200 ABD şirketinin büyük fidye yazılım saldırısına uğradığını açıkladı.

SALDIRI İNCELEME ALTINDA

Firma, saldırının Florida merkezli bilişim firması Kaseya'yı hedef aldığını belirterek, siber saldırıyı Rusya bağlantılı REvil fidye yazılım çetesinin gerçekleştirmiş olabileceği tahmininde bulundu.

Kaseya da yaptığı açıklamada, "olası bir saldırının" araştırıldığını ifade ederek, VSA yazılımı kullanan müşterilere, sunucularını hemen kapatması için çağrıda bulundu.

Açıklamada, kurumsal sunucuları, masaüstü bilgisayarları ve ağ cihazlarını çalıştıran uygulamalardan birinin saldırıda ele geçirilmiş olabileceği bildirildi.

Kaseya, "az sayıda" şirketin siber saldırıdan etkilendiğini belirtirken, Huntress Labs saldırıya uğrayan firma sayısının 200'den fazla olduğunu kaydetti.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Ajansı (CISA) da saldırıyı incelenmek üzere harekete geçtiğini duyurdu.

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ABD’de siber saldırı alarmı! Rus çete şüphe altında
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