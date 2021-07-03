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Giriş Tarihi: 3.7.2021 17:01

Afganistan’da Taliban tehdidi artıyor: 24 saatte 9 çatışma

AA
Afganistan’da Taliban tehdidi artıyor: 24 saatte 9 çatışma

Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban militanlarının etkinliğini artırdığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz 24 saat içinde 9 vilayette çatışma çıktı. Çatışmalarda 228 militanın öldürüldüğü belirtildi.

Afganistan'ın 9 vilayetinde son 24 saat içinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmaların yaşandığı bildirildi. Afganistan Savunma Bakanlığı, ülkenin 9 vilayetinde son 24 saat içerisinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığını açıkladı.

Çatışmalarda 228 militanın öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 116 militanın da yaralandığı kaydedildi.

TALİBAN'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Açıklamada, Taliban'a karşı düzenlenen operasyonlarda ise patlamaya hazır haldeki 13 bomba düzeneğinin imha edildiği aktarıldı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Son 24 saatte ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin 5 ilçesi Taliban kontrolüne geçmişti.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ve Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı da iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban, Gazni ve Vardak vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afgan makamlarına göre son 2 ayda ülke genelinde Taliban en az 50 ilçe ele geçirdi. Taliban ise bu rakamın 124 olduğunu iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban 407 ilçenin 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 185 olduğunu savunuyor.

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Afganistan’da Taliban tehdidi artıyor: 24 saatte 9 çatışma
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